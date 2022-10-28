Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? 12. haftanın açılış maçı..

Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? 12. haftanın açılış maçı..

Süper Lig'in 12. haftasında perde Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı ile açılacak. İşte zorlu maçın merak edilen detayları..

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta bugün oynanacak Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ile başlayacak. Maçın başlama saati ve yayınlanacağı kanal merak uyandırdı.

Futbolseverler Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı hakkında merak edilenleri internette araştırmaya başladı.

Andrea Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük Süper Lig'de oynadığı son 2 maçı kazanarak yükselişe geçti. Öte yandan son maçta sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Okan Buruk ve öğrencileri bu maçı kazanarak moral depolamak istiyor.

Peki Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri..

Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak?

Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı bugün saat 20.00'de başlayacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.

