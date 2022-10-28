Petrol
94.45
-0.62%
Euro
18.5344
-0.08%
Dolar
18.6136
0.08%
Altın
987.55
-0.66%
Borsa
3879
-1.41%
Bitcoin
379.198
-1.85%
BTXN Coin
10.62
-0.56%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 18 C

    Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? 12. haftanın açılış maçı..

    Süper Lig'in 12. haftasında perde Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı ile açılacak. İşte zorlu maçın merak edilen detayları..
    • 28.10.2022 - 15:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? 12. haftanın açılış maçı..

    Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta bugün oynanacak Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ile başlayacak. Maçın başlama saati ve yayınlanacağı kanal merak uyandırdı.

    Futbolseverler Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı hakkında merak edilenleri internette araştırmaya başladı.

    Andrea Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük Süper Lig'de oynadığı son 2 maçı kazanarak yükselişe geçti. Öte yandan son maçta sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Okan Buruk ve öğrencileri bu maçı kazanarak moral depolamak istiyor.

    Peki Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri..

    Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak?

    Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı bugün saat 20.00'de başlayacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.


    Kripto Milyoneri Türk Kadını Banu'nun Sırrı Nedir?
    Advertorial

    Kripto Milyoneri Türk Kadını Banu'nun Sırrı Nedir?

    Kadıköy'de 30 yıllık arkadaşına silahla saldırıp kaçtı
    3. Sayfa

    Kadıköy'de 30 yıllık arkadaşına silahla saldırıp kaçtı

    İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'a ait olduğu iddia edilen videoya inceleme
    Dünya

    İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'a ait olduğu iddia edilen videoya inceleme

    Görüş Bildir