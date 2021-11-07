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- Fatih Karagümrük - Galatasaray maçının ilk 11'leri
Fatih Karagümrük - Galatasaray maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor.
- Haber Merkezi
- 07.11.2021 - 14:47
- Güncelleme : 07.11.2021 - 18:17
Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Galatasaray kozlarını paylaşacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 16:00'da oynanan karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
İLK 11'LER
Fatih Karagümrük: Viviano, Biglia, Ahmed Musa, Jimmy Durmaz, Borini, Hedenstad, Pesic, Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Caner Erkin, Karamoh
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Kerem, Emre Kılınç, Cicaldau, Babel, Halil Dervişoğlu