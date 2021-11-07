Euro
11.21
-0.08%
Dolar
9.6923
0.14%
Altın
566.15
0.03%
Borsa
1.584
0.5%
Bitcoin
611.637
2.24%
BTXN Coin
0.00
0.00%
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Fatih Karagümrük - Galatasaray maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2021 - 14:47
    • Güncelleme : 07.11.2021 - 18:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fatih Karagümrük - Galatasaray maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Galatasaray kozlarını paylaşacak.

    Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 16:00'da oynanan karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

    İLK 11'LER

    Fatih Karagümrük: Viviano, Biglia, Ahmed Musa, Jimmy Durmaz, Borini, Hedenstad, Pesic, Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Caner Erkin, Karamoh

    Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Kerem, Emre Kılınç, Cicaldau, Babel, Halil Dervişoğlu

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir