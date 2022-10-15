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    Fatih Karagümrük, Hatayspor'u mağlup etti

    Fatih Karagümrük, Hatayspor'u mağlup etti

    Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Hatayspor'u 3-0 mağlup etti.
    • 15.10.2022 - 16:37
    • Güncelleme : 15.10.2022 - 16:45
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    Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan ve hakem Volkan Bayarslan'ın yönettiği maçta kazanan 3-0'lık skorla Karagümrük oldu.

    Karagümrük 3 golle kazandı

    Karşılaşmada Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Steven Caulker, 45+3. dakikada Fabio Borini ve 90+8. dakikada Mbaye Diagne attı. Bu arada Karagümrük'te Caner Erkin 2 asist yaparak öne çıktı.

    Fatih Karagümrük, Hatayspor u mağlup etti #1

    Aabid'in 2 golü iptal oldu

    Hatayspor'un 26. dakikada bulduğu Aabid ile bulduğu gol ise VAR'ın uyarısının ardından geçerli sayılmadı. Aabid'in 76. dakikada attığı gol de yine VAR'ın uyarısıyla değerlendirildi ve Bayarslan'dan ofsayt kararı çıktı.

    Volkan Demirel, ilk yenilgisini eski takımına karşı aldı

    Bu sonucun ardından Andrea Pirlo yönetimindeki Karagümrük 5 maç sonra kazanırken, Hatayspor ile Volkan Demirel yönetimindeki ilk yenilgisini tattı. Ayrıca Demirel, eski takımı Karagümrük'e karşı kayıp yaşamış oldu.

    Fatih Karagümrük, Hatayspor u mağlup etti #2

    Hatayspor, haftaya Beşiktaş'ı konuk edecek

    Karagümrük aldığı bu galibiyetle birlikte 9 puana ulaşırken, Hatayspor ise 7 puanda kaldı. Süper Lig'de gelecek hafta Karagümrük deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak. Hatayspor da evinde Beşiktaş ile mücadele edecek.

    Fatih Karagümrük, Hatayspor u mağlup etti #3

    Fatih Karagümrük, Hatayspor u mağlup etti #4

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    Fatih Karagümrük, Hatayspor u mağlup etti #6


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