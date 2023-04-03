Fatih Karagümrük konuk olduğu İstanbulspor'u tek golle geçti Fatih Karagümrük, Süper Lig’in 27. haftasında konuk olduğu İstanbulspor'u Mbaye Diagne'nin golüyle 1-0 mağlup etti.

ensonhaber.com Süper Lig’in 27. haftasında İstanbulspor, Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki maç hakem Atilla Karaoğlan'ın düdüğüyle başlarken ilk dakikalarda iki takım da dengeli bir performans gösterdi. İlerleyen dakikalarda konuk ekip oyunun kontrolünü elini alırken oyunu İstanbulspor'un yarı sahasına yıktığı dakikalarda sağ kanattan Burak Kapacak'ın yaptığı ortaya vuruşunu yapan Mbaye Diagne, 27. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda 31 yaşındaki Diagne'nin ligdeki 16. golü oldu. Gol sonrası oyuna denge gelirken ilk yarı deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Ev sahibi ekip fırsatlardan yararlanamadı İkinci yarıda İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke oyuna Emeka Eze'yi alırken Nijeryalı futbolcu oyuna hız getirse de yakaladığı fırsatları değerlendirmedi. Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Fatih Karagümrük'te Davide Biraschi ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı ve gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü. Karagümrük'ün serisi 11 maça çıktı 90 dakika sonucunda Fatih Karagümrük, 1-0'lık skorla galibiyete uzanan taraf oldu. Yenilmezlik serisini 11 maça çıkaran Fatih Karagümrük puanını 34'e yükseltti ve 9. sırada yer aldı. İstanbulspor ise 24 puanla 17. sırada kaldı.