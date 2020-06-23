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- Fatih Karagümrük, Ömer Erdoğan'la yollarını ayırdı
Fatih Karagümrük, Ömer Erdoğan'la yollarını ayırdı
TFF 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük, teknik direktör Ömer Erdoğan ile yolların ayrıldığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 23.06.2020 - 16:35
Konuyla ilgili resmi site üzerinden bir açıklama yayınlayan Karagümrük, teknik direktör Ömer Erdoğan'a kariyerinde başarılar diledi.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
''Değerli Futbol Kamuoyu, görülen zorunluluk ve Teknik Direktörümüz Sayın Ömer Erdoğan'ın da isteği üzerine, karşılıklı görüşerek yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.''