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    Fatih Karagümrük, Ömer Erdoğan'la yollarını ayırdı

    TFF 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük, teknik direktör Ömer Erdoğan ile yolların ayrıldığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2020 - 16:35
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    Fatih Karagümrük, Ömer Erdoğan'la yollarını ayırdı #1

    Konuyla ilgili resmi site üzerinden bir açıklama yayınlayan Karagümrük, teknik direktör Ömer Erdoğan'a kariyerinde başarılar diledi.

    Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

    ''Değerli Futbol Kamuoyu, görülen zorunluluk ve Teknik Direktörümüz Sayın Ömer Erdoğan'ın da isteği üzerine, karşılıklı görüşerek yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.''

    Fatih Karagümrük, Ömer Erdoğan'la yollarını ayırdı #2

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