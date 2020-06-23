Fatih Karagümrük, Ömer Erdoğan'la yollarını ayırdı

TFF 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük, teknik direktör Ömer Erdoğan ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Konuyla ilgili resmi site üzerinden bir açıklama yayınlayan Karagümrük, teknik direktör Ömer Erdoğan'a kariyerinde başarılar diledi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

''Değerli Futbol Kamuoyu, görülen zorunluluk ve Teknik Direktörümüz Sayın Ömer Erdoğan'ın da isteği üzerine, karşılıklı görüşerek yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.''