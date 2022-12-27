Petrol
84.97
0.56%
Euro
19.892
0.12%
Dolar
18.7161
0.29%
Altın
1.088
0.88%
Borsa
5497
-0.13%
Bitcoin
318.860
-0.16%
BTXN Coin
6.37
-2.00%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Güneşli 9 C

    Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig 16. hafta!

    Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta heyecanı devam ediyor. Fatih Karagümrük, Trabzonspor'u ağırlayacak. Taraftarlar, zorlu mücadelenin detaylarını araştırmaya başladı.
    • 27.12.2022 - 15:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig 16. hafta!

    Dünya Kupası finalinin ardından Süper Lig, 16. hafta maçlarıyla heyecan yaratmaya devam ediyor.

    Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup eden Trabzonspor, 26 puanla 5. sırada yer alıyor.

    Fatih Karagümrük ise son karşılaşmasını Adana Demirspor ile oynayıp 2-1 mağlup olmuştu. Karagümrük, ligde 13 puanla 17. sırada yer alıyor.

    Heyecanlı mücadele için nefesler tutuldu. Futbolseverler, Karagümrük - Trabzonspor maçının detaylarını araştırmaya başladı.

    Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman?

    Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı 28 Aralık Çarşamba (yarın) günü saat 20:00'de başlayacak.

    Hangi kanalda yayınlanacak?

    Heyecanla beklenen mücadele, beIN Sports 1'de canlı olarak yayınlanacak.

    Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig 16. hafta! #1


    Denizli'de torbacı operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı
    3. Sayfa

    Denizli'de torbacı operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı

    Japonya'da kar yağışı bilançosu: 17 ölü, 90 yaralı
    Dünya

    Japonya'da kar yağışı bilançosu: 17 ölü, 90 yaralı

    ABD'nin En Büyük Teknoloji Şirketine Kâr Ortağı Ol
    Advertorial

    ABD'nin En Büyük Teknoloji Şirketine Kâr Ortağı Ol

    Görüş Bildir