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- Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig 16. hafta!
Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig 16. hafta!
Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta heyecanı devam ediyor. Fatih Karagümrük, Trabzonspor'u ağırlayacak. Taraftarlar, zorlu mücadelenin detaylarını araştırmaya başladı.
- 27.12.2022 - 15:56
Dünya Kupası finalinin ardından Süper Lig, 16. hafta maçlarıyla heyecan yaratmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup eden Trabzonspor, 26 puanla 5. sırada yer alıyor.
Fatih Karagümrük ise son karşılaşmasını Adana Demirspor ile oynayıp 2-1 mağlup olmuştu. Karagümrük, ligde 13 puanla 17. sırada yer alıyor.
Heyecanlı mücadele için nefesler tutuldu. Futbolseverler, Karagümrük - Trabzonspor maçının detaylarını araştırmaya başladı.
Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman?
Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı 28 Aralık Çarşamba (yarın) günü saat 20:00'de başlayacak.
Hangi kanalda yayınlanacak?
Heyecanla beklenen mücadele, beIN Sports 1'de canlı olarak yayınlanacak.