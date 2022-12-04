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    Fatih Karagümrük'te Caner Erkin ile yollar ayrıldı

    Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te Caner Erkin ile yollar ayrıldı.
    • 04.12.2022 - 17:54
    • Güncelleme : 04.12.2022 - 18:04
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    Fatih Karagümrük'te Caner Erkin ile yollar ayrıldı

    Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te, sürpriz bir ayrılık yaşandı.

    TRT Spor'un haberine göre, İstanbul temsilcisi, tecrübeli oyuncusu Caner Erkin ile yollarını ayırdı.

    Ligde 12 maça çıktı

    Bu sezon ligde 12 maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu, 6 asist yaptı. Caner Erkin, Fatih Karagümrük'e geçen sezon Fenerbahçe'den transfer olmuştu.

    Fatih Karagümrük te Caner Erkin ile yollar ayrıldı #1


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