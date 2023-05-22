Fatih Terim, Arda Turan'a uğurlu geldi

Spor Toto 1'inci Lig'in 38'inci haftasında Eyüpspor, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti. Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 25'inci dakikada Cenk Ahmet Alkılıç ve 69'uncu dakikada Babel kaydederken, Ankara Keçiörengücü'ün tek sayısı 56'ncı dakikada Erkam Reşmen'den geldi.
Fatih Terim maçtaydı
Bu sonucun ardından Eyüpspor, ligi 6'ncı sırada bitirerek play-offta Sakaryaspor ile eşleşti.
Eyüpspor'un sahasında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü maçını, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim tribünden takip etti.
Karşılaşmayı izleyen Fatih Terim, eski öğrencisi Arda Turan'ı yalnız bırakmadı.
Torreira da izledi
Öte yandan Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Lucas Torreira da maçı takip edenler arasındaydı
Eyüpspor, Spor Toto 1'inci Lig'in son haftasında sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 2-1'lik skorla geçti.
Bu galibiyet aynı zamanda Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın ilk galibiyeti oldu.
Daha önce Eyüpspor yönetiminde 4 karşılaşmaya çıkan Turan, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet almıştı.