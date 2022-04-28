Petrol
104.52
-0.41%
Euro
15.65
0.14%
Dolar
14.81
0.00%
Altın
896.60
-0.15%
Borsa
2475
0.96%
Bitcoin
585.892
0.75%
BTXN Coin
20.40
3.03%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Güneşli 16 C
    Fatih Terim, babasının mezarını ziyaret etti

    Fatih Terim, babasının mezarını ziyaret etti

    Kadir Gecesi vesilesiyle memleketi Adana'ya giden Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim babasının mezarını ziyaret etti.
    • 28.04.2022 - 10:07
    • Güncelleme : 28.04.2022 - 10:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Galatasaray'daki teknik direktörlük görevinden ayrılan Fatih Terim, bu sıralar sakin bir yaşam sürdürüyor.

    Adı sık sık başka takımlarla anılsa da Galatasaray'ın efsanesi, henüz bir takımla anlaşmış değil.

    Kadir Gecesi vesilesiyle memleketi Adana'ya giden tecrübeli teknik adam, bu mübarek geceyi camide geçirdi.

    Babasının kabrini ziyaret etti

    Deneyimli hoca Adana ziyaretinde babası Talat Terim'i de unutmadı. Terim babasının kabrini ziyaret ederek dua etti.

    Fatih Terim, babasının mezarını ziyaret etti #1

    Fatih Terim, babasının mezarını ziyaret etti #2


    İlginizi Çekebilir

    Bitcoin, Orta Afrika Cumhuriyeti’nde ödeme aracı
    Ekonomi

    Bitcoin, Orta Afrika Cumhuriyeti’nde ödeme aracı

    Profesyonel ve yeni başlayanlar için, Bitcoin hesabını aç!
    Bitcoin

    Profesyonel ve yeni başlayanlar için, Bitcoin hesabını aç!

    Şampiyonlar Ligi Liverpool, Villarreal'i eli boş gönderdi
    Şampiyonlar Ligi

    Şampiyonlar Ligi Liverpool, Villarreal'i eli boş gönderdi

    Görüş Bildir