Kadir Gecesi vesilesiyle memleketi Adana'ya giden Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim babasının mezarını ziyaret etti.

Galatasaray'daki teknik direktörlük görevinden ayrılan Fatih Terim, bu sıralar sakin bir yaşam sürdürüyor.

Adı sık sık başka takımlarla anılsa da Galatasaray'ın efsanesi, henüz bir takımla anlaşmış değil.

Kadir Gecesi vesilesiyle memleketi Adana'ya giden tecrübeli teknik adam, bu mübarek geceyi camide geçirdi.

Babasının kabrini ziyaret etti

Deneyimli hoca Adana ziyaretinde babası Talat Terim'i de unutmadı. Terim babasının kabrini ziyaret ederek dua etti.