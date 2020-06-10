Fatih Terim başkanlık teklifini reddetti

Galatasaray'da eski başkanlardan Alp Yalman'ın Fatih Terim'e, "Gel başkan ol hocam. Herkes sana destek veriyor" dediği, ancak Terim'in bu teklifi kabul etmediği öğrenildi.

Galatasaray kulisleri Fatih Terim'e götürülen başkan adaylığı teklifi ile çalkalanıyor.

Camianın ileri gelenlerinin destek verdiği projede Terim'in kulübün başına geçmesi hedeflendi. Eski başkan Alp Yalman üzerinden tecrübeli teknik adama teklif gittiği ortaya çıktı.

Daha önce de birkaç kez aynı konu gündeme gelmiş ancak Fatih Terim, başkan olmayı düşünmediğini belirtmişti. Tecrübeli hocanın fikri yine değişmedi.

BAŞKAN OLMAK İSTEMİYOR

Fatih Terim ile bir görüşme yapan eski başkan Alp Yalman'ın, ''Gel başkan ol hocam. Herkes sana destek veriyor. Kulüpteki ayrışma ve parçalanma ancak senin başkanlığında son bulabilir. Bütün Galatasaraylıların arzusu bu. Eski sporcumuz, hocamız ve divan üyemiz olarak bu koltuğa en yakışan isim sensin hocam.'' dediği öğrenildi.

Ancak Fatih Terim'in ise şu an için böyle bir planının olmadığını ve teknik direktörlük kariyerine devam etmek istediğini söylediği belirtildi.