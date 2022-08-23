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Fatih Terim belgeseli 15 Eylül'de yayınlanacak
Fatih Terim'in merakla beklenen belgeseli için geri sayım sürüyor. Tecrübeli teknik adamın kariyerinin ele alındığı belgeselden ilk fragman yayınlandı.
- 23.08.2022 - 13:28
- Güncelleme : 23.08.2022 - 13:44
Galatasaray'ın efsane eski teknik direktörü Fatih Terim adına çekilen belgeselden ilk kareler görücüye çıktı.
15 Eylül'de izlenebilir
Fatih Terim belgeselinin 15 Eylül Perşembe günü yayınlanacağı açıklandı.
Öte yandan Netflix, TERİM isimli belgeselden ilk fragmanı da YouTube'den paylaştı.