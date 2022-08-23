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    Fatih Terim belgeseli 15 Eylül'de yayınlanacak

    Fatih Terim'in merakla beklenen belgeseli için geri sayım sürüyor. Tecrübeli teknik adamın kariyerinin ele alındığı belgeselden ilk fragman yayınlandı.
    • 23.08.2022 - 13:28
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 13:44
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    Fatih Terim belgeseli 15 Eylül'de yayınlanacak

    Galatasaray'ın efsane eski teknik direktörü Fatih Terim adına çekilen belgeselden ilk kareler görücüye çıktı.

    15 Eylül'de izlenebilir

    Fatih Terim belgeselinin 15 Eylül Perşembe günü yayınlanacağı açıklandı.

    Öte yandan Netflix, TERİM isimli belgeselden ilk fragmanı da YouTube'den paylaştı.

    Fatih Terim belgeseli 15 Eylül de yayınlanacak #1


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