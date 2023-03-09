Fatih Terim: Bütçem olsa alacağım ilk isim Leao olur Fatih Terim, İtalyan basınına Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham ile Milan arasında oynanacak karşılaşmayı yorumlarken, Milanlı genç yıldız Rafael Leao'yu çok beğendiğini söyledi.

Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran ve bir dönem İtalya'da Fiorentina ve Milan'da da teknik direktörlük yapan Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham ile Milan arasında oynanacak mücadele öncesi İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan tecrübeli teknik adam, İtalya sevgisinden EURO 2008'dek milli takım performansından kurduğu takımlarda öncelik verdiği kriterlera kadar birçok konuya değindi.

"Bütçem olsa ilk Leao'yu transfer ederdim"

Rafael Leao'nun hiçbir eksiği yok. Ondan şüphesi olanlar geçen sezon oynadığı kritik maçları izleyebilir. Harika bir tekniği var ve sahada her zaman doğru kararı veriyor.



Süratine hayranım. Sprinter hızını top kontrolüyle birleştirebiliyor. 100 milyon euro gibi rakamların kolayca harcanabildiği günümüz futbolunda sınırlı bütçem olsa ilk transfer edeceğim oyuncu olurdu.



Başarılı bir kariyeri olacak. Yalnızca tek bir zayıf yanı var, kaleye sırtı dönük oyununu geliştirmesi gerekiyor. Bunu da yaparsa dünyanın en iyileri arasına girecektir.

"Solaklara ayrı bir sempatim var"

Charles De Ketelaere'nin transferi uzun süredir planlanıyordu. Ondan büyük beklentilerin olması son derece normal. Dahası klas bir oyuncu ve harika bir sol ayağı var.



Daha önce de bahsettiğim gibi solaklara karşı ayrı bir sempatim var. Ayrıca her teknik direktörün isteyeceği tarzda birden fazla mevkide görev yapabilen esnek bir oyuncu.



Leao kadar hızlı değil ancak ikisi birlikte çok uyumlu oluyorlar. Biraz sabır gösterilmesi ve kendisini özel hissedeceği bir ortamın sağlanması gerekiyor.

"Harry Kane ve Giroud harika bir ikili olur"

Gerçekten ikisinden birini seçemem ama harika bir ikili olacaklarını söyleyebilirim.

"Türkler otobüse binmeden maç bitti sanmayın' sözünü çok sevmiştim"

Her zaman güven ilişkisi üzerine takımlar inşa ettim. Aynı kulüpte olmak, birlikte yaşamak demek. Yeni bir oyuncu soyunma odasına geldiğinde sadece kadroya dahil olmaz, hayatınızın parçası olur. Hiçbir zaman vazgeçmem. EURO 2008'de 'Türkler otobüse binmeden maç bitti sanmayın.' sözünü çok sevmiştim. Bizim zihniyetimiz bu.

"Harry Kane, bir numaralı tehlike"

Lloris, Son, Kulusevksi, Moura ve Perisic'e büyük saygı duymakla beraber Harry Kane'e kesinlikle farklı bir önlem alınmadı. Milan çok dikkatli olmalı. Bir numaralı tehlike o.

"İtalya'ya aşığım"