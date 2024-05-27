Fatih Terim, Galatasaray'ın 24. şampiyonluğunu kutladı Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın 24. şampiyonluğunu kutladı.

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Sezonun en büyüğü Galatasaray oldu.

2023-2024 sezonunu 102 puan ile rekor puan ile lider bitirerek kupayı kazanan sarı-kırmızılı takımda zaferin kutlamaları Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nden hız kesmeden sürerken, Fatih Terim'den gerçekleşen törenle ilgili bir paylaşım geldi.

Fatih Terim kutladı

Sarı kırmızılı ekibin efsane isimlerinden Fatih Terim tarafından yapılan paylaşımda, "Sizleri tüm sezon gururla izledim. Hepinizin alnından öpüyorum Galatasaray, 24.Şampiyonluk tüm camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'dan bu paylaşıma, "Teşekkürler İmparator" şeklinde cevap geldi.