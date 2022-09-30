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    Fatih Terim, GoldenFoot'ta boy gösterecek

    Fatih Terim, GoldenFoot'ta boy gösterecek

    Türk futbolunun en başarılı teknik direktörlerinden biri olan Fatih Terim, Monako'da düzenlenen GoldenFoot'a davet edildi.
    • 30.09.2022 - 09:59
    • Güncelleme : 30.09.2022 - 10:01
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    Türk Milli Takımı ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, dünyanın en prestijli spor ödüllerinden biri olarak gösterilen GoldenFoot'ta efsaneler arasına ismini yazdıracak.

    2003'ten bu yana dünya futboluna önemli katkılar sağlamış ve markalaşmış isimlere verilen ödül bu sezon Fatih Terim'e de takdim edilecek.

    Fanatik'in haberine göre; her yıl Monako'da düzenlenen ödül töreninde efsanelerin gala gecesine katılarak ayak izlerini killi bir zemine basarak, futbola kattıkları değeri somutlaştırdıkları organizasyonda bu sezon Terim de boy gösterecek.

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    Terim'e resmi davetin birkaç gün önce gönderildiği öğrenildi. 2003'ten bu yana düzenlenen organizasyonun bu sezon 20. kez düzenlenecek gala gecesi 21 Aralık'ta tertiplenecek.

    Fatih Terim, daha önceki efsaneler gibi ayak izini bıraktıktan sonra kısa bir de konuşma yapacak. Aralarında futbol dünyasının tanıdığı çok önemli isimlerin olduğu jüri tarafından belirlenen isimler, ödül töreninden bir yıl sonra yine Monako'ya giderek, ayak izlerinin konumlandırıldığı bulvarı geziyor.

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