Fatih Terim 'müşteki' sıfatıyla ifade verdi Bir bankanın özel fonu aracılığıyla dolandırıcılık iddiasıyla, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Teknik direktör Fatih Terim soruşturma kapsamında 'müşteki' sıfatıyla ifade verdi.

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İstanbul'da bir banka şube müdürünün, Fatih Terim ve bir iş insanının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi bankanın özel fonu aracılığıyla dolandırdığı yönünde yapılan şikayetler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Banka şube müdürü tutuklandı

Savcılığın talimatıyla ikametinde gözaltına alınan banka şube müdürü S.E, çıkarıldığı hakimlikçe "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı.

Gizli olarak yürütülen soruşturma sürerken, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ve Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu bir süre önce savcılığa müşteki sıfatıyla ifade verdi.

Fatih Terim 'müşteki' sıfatıyla ifade verdi

Teknik direktör Fatih Terim'in ise bugün İstanbul Adliyesi'ndeki soruşturma savcılığında müşteki sıfatıyla ifadesine başvuruldu.

Soruşturma kapsamında diğer müştekilerin ifadelerinin de alınması bekleniyor.