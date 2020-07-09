Fatih Terim: Son nefesime kadar Galatasaray'dayım

Göreve bırakacağı yönünde çıkan iddialara cevap veren Fatih Terim, "Son ana kadar görev verilmesi halinde Galatasaray'ın içerisinde olmaktan onur duyacağım" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, uzun yıllar daha görevde kalmak istediğini dile getirdi.

Ligde ilk iki sıranın belli olduğunun altını çizen Terim, "Sıkıntılı bir süreç ama artık bundan sonra çok fazla konuşacak bir şey yok. Biz dahil herkes üzerine düşeni yapacak. Aşağı yukarı ligde ilk iki sıra belli; biz de alacağımız tüm puanlarla ligi en iyi noktada bitirmeyi hedefliyoruz." dedi.

"SON NEFESİME KADAR HİZMET EDECEĞİM"

Terim, "Görev verilmesi halinde son nefesime kadar hizmet edeceğim. Son ana kadar Galatasaray'ın içerisinde olmaktan onur duyacağım. Büyük camialar sembolleriyle yaşarlar; Metin abi gibi, Coşkun abi gibi, Turgay ağabey gibi... Ben de kendimi öyle görmüyorum ama yaş oraya doğru geliyor." şeklinde konuştu.