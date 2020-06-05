Fatih Terim, stoperde Emin Bayram'ı düşünüyor

Luyindama'nın ardından Marcao'nun da sakatlanması teknik direktör Fatih Terim'in canını sıktı. Tecrübeli hocanın, 17 yaşındaki Emin Bayram'ı A takıma alacağı öğrenildi.

Antrenmanda girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanan Marcao'nun sol iç yan bağlarında esneme olduğu açıklanmıştı.

3 ila 6 hafta arasında sahalardan uzak kalacak olan Brezilyalı stoper, teknik heyeti sıkıntıya soktu.

YEDEK STOPER 17'LİK EMİN

Çaykur Rizespor (D), Gaziantep, Medipol Başakşehir (D) ve Trabzonspor maçlarında oynayamayacak olan 23 yaşındaki defans oyuncunun yerine Ahmet Çalık'ı oynatmayı planlayan Fatih Terim, yedek stoperini de belirledi.

Terim'in 17 yaşındaki Emin Bayram'a şans verme kararı aldığı öğrenildi.

Genç futbolcu, Donk ve Ahmet Çalık ikilisinden biri sakatlanır ya da cezalı duruma düşerse stoperde görev yapacak.