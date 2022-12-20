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    Fatih Terim: Teklif gelirse İtalya'ya geri dönebilirim

    Fatih Terim: Teklif gelirse İtalya'ya geri dönebilirim

    Fatih Terim, Serie A'dan iyi bir teklif gelmesi halinde İtalya'ya geri dönebileceğini belirterek teknik direktörlük kariyerinde yeni bir sayfa açabileceğinin sinyallerini verdi.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2022 - 23:04
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 23:08
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    Bir dönem İtalya'da teknik direktörlük yapan Fatih Terim, Fiorentina ve Milan'da yaklaşık 1 yıllık bir serüven yaşadı.

    Ardından Türkiye'ye geri dönen Terim, İtalyan taraftarlar tarafından "Grande Terim" olarak anılagelmişti.

    Son olarak Süper Lig ekibi Galatasaray'ı yöneten tecrübeli teknik adam Fatih Terim, İtalya Serie A hakkında, İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'ya özel açıklamalarda bulundu.

    ''Serie A mücadelesinde Napoli'yi destekliyorum''

    Serie A'da hangi takımı beğeniyorsunuz sorusu üzerine Terim, Napoli'yi desteklediğini açıkladı.

    Tecrübeli teknik adam, ''Spalletti için mutluyum, o harika bir teknik adam ve arkadaşım. Ona saygım ve sevgim var. Bu yıl çok güçlü gidiyor, umarım sonuna kadar bu performansı götürür ve şampiyonluğu kazanır. Serie A mücadelesinde Napoli'yi destekliyorum. Floransa benim ikinci evim, Milan'la çalıştım ama Napoli'yi destekliyorum" dedi.

    Fatih Terim: Teklif gelirse İtalya ya geri dönebilirim #1

    ''Serie A'dan teklif gelirse geri dönebilirim''

    İtalya'ya tekrar dönecek misiniz sorusuna cevap veren Terim, ''İyi bir teklif ve güzel bir proje olursa İtalya'ya geri dönebilirim.'' dedi.

    Terim'in favorisi Messi

    Terim, kendisi için en özel oyuncunun Messi olduğunu belirterek, '' Önce Messi, sonra Messi, sonra Messi ve diğerleri . Maradona harika bir oyuncuydu, Ronaldo da çok güçlüydü ama ben Messi'yi gerçekten seviyorum. İsterse sahada her şeyi yapabilir." dedi.

    Fatih Terim: Teklif gelirse İtalya ya geri dönebilirim #2

    ''Pirlo ve Farioli'yi de seviyorum''

    Süper Lig'de bulunan İtalyan teknik adamlar Pirlo, Montella, Farioli'nin performansı sorulması üzerine Fatih Terim, ''Türkiye'de çok sayıda İtalyan antrenör var. Hepsi arasında Montella daha iyi durumda, daha iyi performans sergilemeye devam edecek. Pirlo ve Farioli'yi de seviyorum.'' dedi.

    Fatih Terim: Teklif gelirse İtalya ya geri dönebilirim #3


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