Fatih Terim'den başkanlık sinyali

Türk futbolunun önde gelen teknik direktörlerinden olan Fatih Terim, bir soruya verdiği cevapla taraftarları heyecanlandırdı.

Galatasaray ile sayısız başarılara imza atan teknik direktör Fatih Terim, GQ Türkiye dergisine önemli açıklamalarda bulundu.

Deneyimli hocanın bir soruya verdiği cevap ise sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Fatih Terim röportajda, "Futbolcu, kaptan, hoca, baba, dede, imparator Fatih Terim... Sıralamada geleceğimiz yeni hikayenizin ilk cümlesi nedir?" sorusuna "Herkesin kendi adına bir tahmini olabilir ama bekleyelim ve görelim..." cevabını verdi.

Başkanlığa göz mü kırptı

Deneyimli hocanın bu cevabı Galatasaray taraftarını oldukça heyecanlandırdı.

Sarı-kırmızılı renklere gönül verenler, Fatih Terim'in bu açıklamasıyla Galatasaray'da başkanlığa göz kırptığının sinyalini verdiğini belirtti.