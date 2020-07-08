Fatih Terim'den sosyal medya paylaşımı

En Son Haber

Deneyimli teknik adam Fatih Terim, sosyal medyada eskiden çekilmiş bir fotoğraf paylaştı.

Galatasaray'ın denyimli Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılılara ilk transfer olduğu günle ilgili paylaşımda bulundu.

"GALATASARAY FORMASI ASKIYA HİÇ KURU ASILMADI"

Terim, futbolculuk döneminde soyunma odasındaki "Fatih" yazan askılığın fotoğrafını paylaştı ve "46 yıl geçti ve Galatasaray forması askıya hiç kuru asılmadı" notunu ekledi.

Fatih Terim, 8 Temmuz 1974 tarihinde Galatasaray'a imza atmıştı.



