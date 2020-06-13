Fatih Terim'den 'tahrik' uyarısı

Geçtiğimiz sezon Rize'de oynanan ve uzun süre gündemi meşgul eden karşılaşmayı hatırlatan Fatih Terim, oyuncularından sakin olmalarını istedi.

Şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında yarın Ç.Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Hazırlıklarını tamamlayıp kampa giren sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Geçen sezon Rize'de oynanan ve birçok olayın yaşandığı karşılaşmayı hatırlatan 66 yaşındaki teknik adam, oyuncularına 'tahriklere kapılmayın' uyarısında bulundu.

"SİZİ TAHRİK EDEBİLİRLER"

Terim'in "Maç içinde tahrik edici hareketler olabilir. Belki stat girişinde taraftarlar da olabilir. Bunlar bizim işimiz değil. Sahaya çıkıp işinizi yapmalısınız. Ne hakemle ne de rakiple tartışma istemiyorum. Gereksiz kart da istemiyorum. Şampiyonluk hedefimize zarar verecek bir durumdan kaçının. Biz sakin olalım, işimizi yapıp galibiyetimizi alalım." diyerek uyarılarda bulunduğu belirtildi.





GEÇEN SEZON NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz sezonun 32. haftasında Rize'de oynanan karşılaşmada, hakemin verdiği tartışmalı kararlar gündemi uzun süre meşgul etmişti.

Mücadelenin ardından sert açıklamalarda bulunan Ç.Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "Yanımda silahım olsa hakemi vururdum. Kendime nasıl hakim olayım, iyi ki yoktu. Bunlar adamı katil eder." demişti.

Rizespor Başkanı: Silahım olsa hakemi vururdum - VİDEO