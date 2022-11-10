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    Fatih Terim’e “Güneyin İncisi” ödülü verildi

    Adana’da Güney Eğitim Vakfının 28. Geleneksel Kuruluş Balosu gecesine teknik adam Fatih Terim katıldı. Düzenlenen etkinlikten Fatih Terim’e “Güneyin İncisi” ödülü verildi.
    • 10.11.2022 - 06:17
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    Fatih Terim’e “Güneyin İncisi” ödülü verildi

    Güney Eğitim Vakfının 28. Geleneksel Kuruluş Balosu, Adana’da bir otelde düzenlendi.

    Geceye Fatih Terim, vakfa katkı sağlayan kurum ve kuruluşlardan birçok kişi katıldı.

    Fatih Terim'e "Güneyin İncisi" ödülü

    Gecede Fatih Terim’e “Güneyin İncisi” ödülü takdim edilirken vakfa katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara da teşekkür plaketi verildi.

    Fatih Terim’e “Güneyin İncisi” ödülü verildi #1

    "İnşallah arkadaşlarımızın yaptığının daha genişini İstanbul'da yapacağız"

    İHA'nın haberine göre, Adana’da olduğu için mutlu olduğu dile getiren Fatih Terim, ”Adana için bilmediğiniz ama bilirseniz çok hoşunuza gidecek şeyler yaptığımızı söyleyebiliriz, yapmaya da devam ediyoruz. Şimdi yeni bir hareketle, cemiyetler, derneklerden ziyade "Taşköprü Hareketi" gibi yeni bir vakıfa doğru gidiyoruz. İnşallah arkadaşlarımızın yaptığının daha genişini İstanbul'da yapacağız. Adana'da bir şekilde herkes herkese yardım eder. Annemlerin apartmanında hala bütün kapılar açık. Bir komşu aç yatmaz. Bir hasta oldu mu herkes koşar. Oralarda pek öyle değiliz. Orada yardım daha kıymetli diye düşünüyorum. İnşallah birçok gence hepimiz yardım edeceğiz, güzel şeyler düşünüyoruz. Burada sizlerle olmaktan dolayı çok mutluyum" şeklinde konuştu.

    Fatih Terim’e “Güneyin İncisi” ödülü verildi #2

    Fatih Terim’e “Güneyin İncisi” ödülü verildi #3


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