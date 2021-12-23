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Fatih Terim'in cezası ne zaman bitiyor? İmparator takımın başına...

Fatih Terim'in cezası ne zaman bitiyor? İmparator takımın başına...

Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Fatih Terim, 6 maç ceza almıştı. Terim'in takımın başında olmayışı ise Galatasaray'a yenilgi olarak döndü. Peki, Fatih Terim'in cezası ne zaman bitiyor?