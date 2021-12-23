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- Fatih Terim'in cezası ne zaman bitiyor? İmparator takımın başına...
Fatih Terim'in cezası ne zaman bitiyor? İmparator takımın başına...
- Haber Merkezi
- 23.12.2021 - 14:59
- Güncelleme : 23.12.2021 - 15:02
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe - Galatasaray arasında oynanan derbi olaylı anlara sahne olurken, Fenerbahçe maçı 2-1 kazandı.
Fatih Terim maç sırasında hakeme bir pozisyondan dolayı itiraz etti ve ikinci sarıdan kırmızı kartla ihraç edildi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe maçının son anlarında kırmızı kart görerek ihraç edilen Fatih Terim'e ise 6 maç ceza verdi.
Terim bu cezanın ardından kulübede yer almazken, Galatasaray peş peşe yenilgiler almaya başladı.
Terim'in cezalı olması Galatasaray'ı lider Trabzonspor'un gerisine düşürürken, cezanın ne zaman biteceği merak edilmeye başlandı.
Peki, Fatih Terim'in cezası ne zaman bitiyor? İmparator takımın başına dönüyor...
FATİH TERİM'İN CEZASI NE ZAMAN BİTECEK?
Fatih Terim’in, 25 Aralık Cumartesi 2021 tarihinde oynanacak Antalyaspor maçı sonrası cezası bitmektedir.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmesinde Denizlispor ile oynayacak karşılaşmada Terim, takımının başında olacak.