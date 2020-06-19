Fatih Terim'in Gaziantep maçı 11'i

Pazar günü sahasında Gaziantep'i konuk edecek olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sahaya süreceği 11'i belirledi. Sarı-kırmızılılarda Lemina stopere geçecek.

Geçtiğimiz hafta Ç.Rizespor'u yenilerek zirve yarışında ağır bir yara alan Galatasaray, sahasında ağırlayacağı Gaziantep'i mağlup ederek taraftarının yüzünü güldürmek istiyor.

Teknik direktör Fatih Terim'in, pazar günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmada sahaya süreceği 11'i belirlediği öğrenildi.

TERİM, LEMİNA'YI STOPERE ÇEKECEK

Ayağı kırılan Muslera'nın yokluğunda kaleyi Okan'a emanet edecek olan 66 yaşındaki teknik adam, cezalı Donk'un yerine ise Lemina'yı oynayacak.

Tecrübeli teknik adamın ayrıca, geçtiğimiz hafta sonradan oyuna giren Belhanda'yı ise aylar sonra 11'e alacağı belirtildi.

İşte G.Saray'ın 11'i:

Okan

Mariano

Ahmet

Lemina

Saracchi (Linnes)

Seri

Ömer

Belhanda

Feghouli

Onyekuru

Falcao