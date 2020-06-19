Dolar
6.8588
0.0408%
Euro
7.6941
0.0702%
Altın
1731.11
0.4753%
Borsa
114044.68
1.3778%
G. Altın
381.667
0.4741%
Bitcoin
63754.52
-1.1067%
22ºC
İstanbul
Çok bulutlu 22 C
    Fatih Terim'in Gaziantep maçı 11'i

    Fatih Terim'in Gaziantep maçı 11'i

    Pazar günü sahasında Gaziantep'i konuk edecek olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sahaya süreceği 11'i belirledi. Sarı-kırmızılılarda Lemina stopere geçecek.
    • Haber Merkezi
    • 19.06.2020 - 10:08
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Fatih Terim'in Gaziantep maçı 11'i

    Geçtiğimiz hafta Ç.Rizespor'u yenilerek zirve yarışında ağır bir yara alan Galatasaray, sahasında ağırlayacağı Gaziantep'i mağlup ederek taraftarının yüzünü güldürmek istiyor.

    Teknik direktör Fatih Terim'in, pazar günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmada sahaya süreceği 11'i belirlediği öğrenildi.

    TERİM, LEMİNA'YI STOPERE ÇEKECEK

    Ayağı kırılan Muslera'nın yokluğunda kaleyi Okan'a emanet edecek olan 66 yaşındaki teknik adam, cezalı Donk'un yerine ise Lemina'yı oynayacak.

    Tecrübeli teknik adamın ayrıca, geçtiğimiz hafta sonradan oyuna giren Belhanda'yı ise aylar sonra 11'e alacağı belirtildi.

    İşte G.Saray'ın 11'i:
    Okan
    Mariano
    Ahmet
    Lemina
    Saracchi (Linnes)
    Seri
    Ömer
    Belhanda
    Feghouli
    Onyekuru
    Falcao

    Görüş Bildir