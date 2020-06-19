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Fatih Terim'in Gaziantep maçı 11'i
Pazar günü sahasında Gaziantep'i konuk edecek olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sahaya süreceği 11'i belirledi. Sarı-kırmızılılarda Lemina stopere geçecek.
- Haber Merkezi
- 19.06.2020 - 10:08
Geçtiğimiz hafta Ç.Rizespor'u yenilerek zirve yarışında ağır bir yara alan Galatasaray, sahasında ağırlayacağı Gaziantep'i mağlup ederek taraftarının yüzünü güldürmek istiyor.
Teknik direktör Fatih Terim'in, pazar günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmada sahaya süreceği 11'i belirlediği öğrenildi.
TERİM, LEMİNA'YI STOPERE ÇEKECEK
Ayağı kırılan Muslera'nın yokluğunda kaleyi Okan'a emanet edecek olan 66 yaşındaki teknik adam, cezalı Donk'un yerine ise Lemina'yı oynayacak.
Tecrübeli teknik adamın ayrıca, geçtiğimiz hafta sonradan oyuna giren Belhanda'yı ise aylar sonra 11'e alacağı belirtildi.
İşte G.Saray'ın 11'i:
Okan
Mariano
Ahmet
Lemina
Saracchi (Linnes)
Seri
Ömer
Belhanda
Feghouli
Onyekuru
Falcao