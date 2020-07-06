Fatih Terim'in kadroda düşünmediği futbolcular

Trabzonspor'a 3-1 yenilerek şampiyonluk yarışından kopan Galatasaray'da gözler takımdan gönderilecek isimlere çevrildi.

Onyekuru, Andone ve Nagatomo ile yollar ayıran Galatasaray'da topun ağzında daha birçok isim bulunuyor.

Maliyeti yüksek ancak performansı düşük olan isimlerle kesin olarak yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in yönetime bir liste verdiği öğrenildi.

İşte o isimler:

BELHANDA

Galatasaray yönetimi, sözleşmesi 2021 Haziran ayına kadar devam eden Belhanda ile sezon sonunda kesin olarak yollarını ayırmak istiyor. Arabistan'a gitmesi beklenen Faslı futbolcunun sarı-kırmızılı takıma bir yıllık maliyeti 3.6 milyon euro.

FEGHOULİ

Galatasaray, sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden Sofiane Feghouli'yi elden çıkartarak hem bonservis geliri elde etmek hem de maaş bütçesini düşürmek istiyor. Cezayirli futbolcuya yıllık ödenen para ise bonuslarla birlikte 4.3 milyon euro. Trabzonspor maçında kırmızı kartıyla büyük tepki çeken Feghouli'nin yeni sezonda takımda kalması zor görünüyor.

FALCAO

Galatasaray sezon başında renklerine bağladığı Falcao konusunda beklediğini alamadı. Kolombiyalı oyuncu ligde 11, toplamda 16 maç kaçırdı. Maaşını ödeyecek bir takım bulunursa yolların ayrılması bekleniyor. Falcao için River Plate devrede bulunuyor. Diğer seçenek ise MLS.

SELÇUK İNAN

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Selçuk İnan maaşında fedakarlık yaptığını açıklamıştı. Birkaç sezondur kariyerinden uzak maçlar çıkaran tecrübeli oyuncu yeni sezonda Fatih Terim'in ekibinde antrenör olarak yola devam edecek.

BABEL

Galatasaray'dan kiralık olarak Ajax'a giden Babel'in sözleşmesi 2 yıl daha devam ediyor. Gittiği takımlarda uzun süre tutunamayan Babel, Hollanda ekibinde de istenmeyen adam ilan edildi ve Ajax'tan ayrıldı. Sarı-kırmızılılar da kadroda düşünmüyor, Babel'in transfer haritasında öncelikler arasında ABD bulunuyor.

JİMMY DURMAZ

Sezon başındaki transfer sürprizlerinden olan Jimmy Durmaz, teknik direktör Fatih Terim'in alternatifleri arasına dahi giremedi. Yeni sezonda Galatasaray'da olmayacak.

MARİANO

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mariano, kariyerine gelecek sezon Brezilya'da devam etmek istiyor.

ŞENER ÖZBAYRAKLI

Fenerbahçe'den bedelsiz olarak alınan Şener Özbayraklı, hayalkırıklığı transferler arasında yer aldı. Formayı kapamayan Şener, sakatlıklarla geçen bir sezonda bile alternatif isimden öteye geçemeyeceğini de gösterirdi. Yeni sezon için takım bulması talimatı verildi. Sağ beke genç bir yerli takviyesi yapılırsa kesin gönderilecek.

KARARSIZ KALDIĞI İSİMLER

Öte yandan kiralık futbolculardan Seri'nin takımda kalmasını isteyen teknik direktör Fatih Terim, sık sık sakatlanan Lemina, Linnes ve takıma geri dönecek olan Diagne konusunda ise kararsızlık yaşıyor.

Ayrıca 66 yaşındaki teknik adamın Sekidika'nın başka bir takıma kiralanmasını istediği öğrenildi.