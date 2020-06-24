Fatih Terim'in yeni yardımcısı Ayhan Akman

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Hasan Şaş'ın ayrılmasının ardından yeni sezonda teknik heyetini yeniden kuracak olan Fatih Terim'in, ekibinde yer alacak ilk ismin Ayhan Akman olduğu öğrenildi.

Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcı antrenörlüğünü yapan Hasan Şaş, geçtiğimiz aylarda görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Yeni sezon için ekibini yeniden kuracak olan teknik direktör Terim'in, yardımcılık görevini üstleneceği iddia edilen birçok isim öne sürülmüştü.

YENİ YARDIMCISI AYHAN AKMAN

Önümüzdeki sezon için kuracağı teknik heyeti şekillendirmeye başlayan tecrübeli hocanın, ekibinde yer alacak ilk ismin Ayhan Akman olduğu öğrenildi.

43 yaşındaki antrenör, Levent Şahin'le birlikte yeni sezonda Terim'in yardımcılığını üstlenecek.

RIEKERİNK VE TUDOR'LA ÇALIŞTI

Antrenörlüğe 2013 yılında Galatasaray A2 Takımında başlayan Akman, Kayseri Erciyesspor, Karşıyaka, Sarıyer'de görev aldıktan sonra Galatasaray'a A Takım antrenörü olarak geri dönmüş ve Jan Olde Riekerink ile Igor Tudor'un yardımcılığını yapmıştı.