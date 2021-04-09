Fazıl Say, Fenerbahçe için yine isyan etti

Fazıl Say, Fenerbahçe için yine isyan etti

Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda kritik 2 puan bırakan Fenerbahçe'ye ünlü piyanist Fazıl Say'dan sert eleştiri geldi.

Süper Lig'de yeni sezona yaptığı transferlerle fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, ligin 33. haftasında deplasmanda Yeni Malatyapor ile 1-1 berabere kaldı.

Sarı-lacivertliler Beşiktaş'ın 4 puan gerisinde kalırken, Galatasaray'ın bay geçtiği haftada istediği avantajı yakalayamadı.

Fenerbahçe'ye son dönemlerde yaptığı eleştirilerle gündeme gelen dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, beraberliğin ardından yine takıma sert eleştirilerde bulundu.

"KAÇ YILLIK BU ÇİLE?"

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Say, "Kaç milyon Fenerbahçeliyiz dostlar? 35 milyon? Kaç yıllık çile bu? Siz söyleyin? Bu durum? Ruhsuzluk, vizyonsuzluk, inançsızlık ve hatta yeteneksizlik! Ne bu? Ve bu 'çile' niye seyredilsin ki?" ifadelerini kullandı.

Fazıl Say'ın Fenerbahçe fanatikliği İZLE