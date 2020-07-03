F.Bahçe, Ömer Faruk'u koruma altına aldı

Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç'un, "Tartışmasız Türkiye'nin en iyi futbolcusu" dediği genç Ömer Faruk'u izlemeyi sabırsızlıkla beklerken, sarı-lacivertli teknik heyetten önemli bir karar geldi.

Ligde şampiyonluk yarışından kopan, kupada ise Trabzonspor'a elenen Fenerbahçe'de taraftarlar, kalan maçlarda genç futbolcuların oynatılmasını istese de öyle olmadı.

A takımla idmanlara çıkan Ömer Faruk Beyaz, Gürkan Başkan ve Cenk Alptekin'in henüz hiç süre alamamalarının bir nedeni var.

Sarı-lacivertli kurmaylar, kötü giden bir sezonda gençleri oynatarak kaybetmek istemiyor.

KÖTÜ KADRODA KAYBOLMASIN

Teknik ekibe göre, takım sıkıntılı bir dönemden geçerken, henüz 16-17 yaşında olan gençlerin oynatılması, olumsuz sonuçlarda üzerlerinde büyük baskı oluşturacak.

Bu nedenle kalan haftalarda da Ömer Faruk, Gürkan ve Cenk kadroya alınıp kulübede bekletilecek. Bu üç futbolcu ancak galibiyetin garanti altına alındığı farklı skorlar elde edilirse o zaman sahaya sürülecek.

ALİ KOÇ'A GÖRE EN İYİSİ ÖMER FARUK

Hatırlanacağı gibi 2018 yılında genç futbolcu hakkında bir açıklama yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ömer için "Tartışmasız Türkiye'nin en iyi futbolcusu" demişti.

Ali Koç: Tartışmasız Türkiye'nin en iyisi Ömer Faruk - İZLE