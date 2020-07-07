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F.Bahçe ve Trabzonspor maçlarının günleri değişti
TFF; 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Sivasspor maçının 12 Temmuz Pazar gününe, 12 Temmuz Pazar günü oynanacak olan Denizlispor-Trabzonspor maçının ise 13 Temmuz Pazartesi gününe aldı.
- Haber Merkezi
- 07.07.2020 - 15:00
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Sivasspor ve Denizlispor-Trabzonspor karşılaşmalarının günlerinde değişikliğe gitti.
Federasyonun resmi sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
''Süper Lig Cemil Usta Sezonu 32. hafta müsabaka programında değişiklik yapıldı. Buna göre; fikstür gereği 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçı 12 Temmuz Pazar gününe, 12 Temmuz Pazar günü oynanacak olan Yukatel Denizlispor-Trabzonspor müsabakası da 13 Temmuz Pazartesi gününe alındı. İki müsabaka da saat 21.00'de başlayacak.''
Süper Lig'de 32. haftanın programı şu şekilde: