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    F.Bahçe ve Trabzonspor maçlarının günleri değişti

    TFF; 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Sivasspor maçının 12 Temmuz Pazar gününe, 12 Temmuz Pazar günü oynanacak olan Denizlispor-Trabzonspor maçının ise 13 Temmuz Pazartesi gününe aldı.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2020 - 15:00
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    F.Bahçe ve Trabzonspor maçlarının günleri değişti #1

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Sivasspor ve Denizlispor-Trabzonspor karşılaşmalarının günlerinde değişikliğe gitti.

    Federasyonun resmi sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    ''Süper Lig Cemil Usta Sezonu 32. hafta müsabaka programında değişiklik yapıldı.  Buna göre; fikstür gereği 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçı 12 Temmuz Pazar gününe, 12 Temmuz Pazar günü oynanacak olan Yukatel Denizlispor-Trabzonspor müsabakası da 13 Temmuz Pazartesi gününe alındı. İki müsabaka da saat 21.00'de başlayacak.''

    Süper Lig'de 32. haftanın programı şu şekilde:

    F.Bahçe ve Trabzonspor maçlarının günleri değişti #2

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