F.Bahçe ve Trabzonspor maçlarının günleri değişti

TFF; 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Sivasspor maçının 12 Temmuz Pazar gününe, 12 Temmuz Pazar günü oynanacak olan Denizlispor-Trabzonspor maçının ise 13 Temmuz Pazartesi gününe aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Sivasspor ve Denizlispor-Trabzonspor karşılaşmalarının günlerinde değişikliğe gitti.

Federasyonun resmi sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Süper Lig Cemil Usta Sezonu 32. hafta müsabaka programında değişiklik yapıldı. Buna göre; fikstür gereği 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçı 12 Temmuz Pazar gününe, 12 Temmuz Pazar günü oynanacak olan Yukatel Denizlispor-Trabzonspor müsabakası da 13 Temmuz Pazartesi gününe alındı. İki müsabaka da saat 21.00'de başlayacak.''

Süper Lig'de 32. haftanın programı şu şekilde: