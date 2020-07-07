- En Son Haber
- Futbol Haberleri
- F.Bahçe ve Trabzonspor, Sinan için karşı karşıya
F.Bahçe ve Trabzonspor, Sinan için karşı karşıya
- Haber Merkezi
- 07.07.2020 - 13:46
Koronavirüs salgınının ardından ortaya çıkan ekonomik sorunlarla birlikte futbol kulüpleri yerli isimlere yönelince, transferde de birbirlerine rakip oldular.
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki ezeli rekabet transfer kulvarında da kıyasıya devam ediyor.
Gölcükspor'dan genç yetenek İsmail Yüksek transferinde bordo-mavililerin hedefini almış olan sarı-lacivertliler, Sinan Gümüş için de Karadeniz ekibiyle yarışıyor.
İSTANBUL'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR
Bonservisi İtalyan ekibi Genoa'da olan 26 yaşındaki eski Galatasaraylının İstanbul'a geri dönmek istemesi Fenerbahçe'nin elini güçlendiriyor.
Trabzonspor'un Genoa'yla görüştüğü ancak Emre Belözoğlu'nun temas kurduğu Sinan Gümüş'ün kariyerine İstanbul'da devam etmek istediği öğrenildi.
F.BAHÇE KİRALIK TEKLİF YAPACAK
Bu gelişmelerin üzerine harekete geçen Fenerbahçe ise, Genoa'ya kiralık teklifi yapmaya hazırlanıyor.
Yabancı sınırının da gündemde olması nedeniyle, Sinan'ın sarı-lacivertlilerden 1 milyon euronun üzerinde maaş istemesi bekleniyor.
26 yaşındaki futbolcu, devre arasında kiralık geldiği Antalyaspor'da çıktığı 10 lig maçında 5 gol atıp, 1 de asist yaptı.