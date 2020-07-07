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F.Bahçe ve Trabzonspor, Sinan için karşı karşıya

F.Bahçe ve Trabzonspor, Sinan için karşı karşıya

Antalyaspor'da sergilediği performansla dikkat çeken Sinan Gümüş'ü, hem Trabzonspor hem de Fenerbahçe istiyor. Ancak 26 yaşındaki futbolcu, tercihini sarı-lacivertlilerden yana yaptı.