Federasyon başkanından Jose Mourinho için Fenerbahçe sözleri

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İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için Jose Mourinho ile anlaşma sağladı.

Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Fernando Gomes, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaşması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Fenerbahçe çok iyi yerlere gelecek"

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'yi çok iyi yerlere taşıyacağını vurgulayan Gomes, TRT Spor'a yaptığı açıklamada şu sözleri dile getirdi:

Jose Mourinho, Portekiz'in sahip olduğu muhteşem teknik direktörlerden biri. Birçok önemli takımda görev aldı.



Bir takımın başına gelebilecek en iyi hocalardan biri. Belki günün birinde Portekiz Milli Takımı'nı da çalıştırmaya gelir. Milli takımı çalıştırmak için gerekli tüm kapasiteye sahip olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'ye de çok şey katacağını, bilgisiyle takımı oldukça iyi yerlere taşıyacağını düşünüyorum.