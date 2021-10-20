Felipe Melo hangi takımda, sözleşmesi ne zaman bitiyor? Galatasaray yeniden istiyor

Felipe Melo hangi takımda, sözleşmesi ne zaman bitiyor? Galatasaray yeniden istiyor

Galatasaray'ın eski futbolcularından Felipe Melo ile ilgili transfer iddiaları gündeme geldi. Sarı-kırmızılı ekibin, yeniden Melo'yu istediği belirtildi. Peki, Felipe Melo hakkında takımda oynuyor?

Bir dönem Galatasaray'da oynayan Melo, bazı tavırları ile tepki toplamış ancak oyunuyla göz doldurmuştu.

Galatasaray'ın sevdiği isimlerden birisi olan Melo'ya ilişkin Brezilya basınından transfer iddiaları ortaya atıldı.

UOL Esporte'de Bruno Andrade imzasıyla çıkan habere göre; Galatasaray, Brezilyalı futbolcu Melo'ya 1.5 yıllık sözleşme önerdi.

Bu iddianın doğru olup olmadığı henüz netlik kazanmazken, Melo'nun oynadığı takım gündeme geldi.

Futbolseverler tarafından, "Felipe Melo hangi takımda, sözleşmesi ne zaman bitiyor?" sorusu araştırılmaya başlandı.

Peki, Felipe Melo hangi takımda, sözleşmesi ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

FELİPE MELO HANGİ TAKIMDA, SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTECEK?

Brezilyalı futbolcu Felipe Melo, Palmeiras takımında oynuyor. Futbolcunun sözleşmesinin Aralık ayında sona ereceği biliniyor.

2011-2015 yılları arasında Galatasaray forması giyen Felipe Melo, 2017'den bu yana Brezilya'da Palmeiras'ta top koşturuyor.

Melo'nun adı yeniden Galatasaray'la anılırken, futbolcunun gelen bu teklifi kabul etmek üzere olduğu belirtildi.

Fatih Terim ise "Felipe Melo hala Galatasaray'a gelebilir. 38 yaşında ama Brezilya Ligi'nde oynadığı takım son 2 senedir şampiyon. Sürekli kendisiyle görüşüyoruz, Galatasaray'a gelmek istiyor." ifadelerini kullanmıştı.