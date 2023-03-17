Felipe Melo'dan Fenerbahçe'ye gönderme: Avrupa'da sadece Galatasaray'ın kupası var Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Fenerbahçe'nin Avrupa'dan elenmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak göndermede bulundu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda La Liga ekibi Sevilla ile eşleşmişti. Sarı - lacivertliler, ilk maçta aldığı 2-0'lık yenilginin faturasını Kadıköy'de ödedi.

Temsilcimiz, rövanş karşılaşmasında rakibini 1-0 mağlup etmesine rağmen toplam skoru eşitleyemedi ve turnuvaya veda etti.

Fenerbahçe, her iki maçta da rakip kalede birçok gol pozisyonuna girse de fileleri sadece 1 kez havalandırabildi.

Melo'dan ezeli rakibe gönderme

Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turunda veda etmesinin ardından Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo'dan flaş bir paylaşım geldi.

Melo tepki çekti

Instagram hesabından 'En büyük Cim Bom' ifadesiyle bir hikaye paylaşımı yapan Felipe Melo; videoda, "Avrupa'da sadece Galatasaray şampiyon oldu. Anlıyor musunuz? Sadece Galatasaray! En büyük Cim Bom." ifadelerini kullandı.

Melo'nun Fenerbahçe maçının hemen sonrasında bu paylaşımı yapması, sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.