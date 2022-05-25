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    Fenerbahçe, 2022-23 sezonunu ne zaman açacak?

    İsmail Kartal yönetiminde ligi ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe için, "Fenerbahçe, 2022-23 sezonunu ne zaman açacak?" sorusu gündeme getirilmeye başlandı.
    • 25.05.2022 - 13:38
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    Fenerbahçe, 2022-23 sezonunu ne zaman açacak?

    İsmail Kartal yönetiminde sezonun geri kalanında iyi işler yapan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde boy göstermeyi garantiledi.

    Peş peşe galibiyetler alan ve taraftarlarını yeniden stada çeken Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına başlamak için gün sayıyor.

    Henüz yeni teknik adamın belirlenmediği Fenerbahçe'de İsmail Kartal, geçtiğimiz hafta veda etti.

    Bu vedanın ardından yeni teknik adamlarla ilgili olan listede yer alan Kartal'ın son durumu merak edilirken, Fenerbahçe'nin yeni sezonu ne zaman açacağı gündeme geldi.

    Bu kapsamda taraftarlar, "Fenerbahçe, 2022-23 sezonunu ne zaman açacak?" sorusunu araştırmaya başladı.

    Peki, Fenerbahçe, 2022-23 sezonunu ne zaman açacak? İşte yanıtı...

    Fenerbahçe, 2022-23 sezonunu ne zaman açacak?

    2022-23 sezonu Süper Lig karşılaşmaları 5 Ağustos tarihinde başlayacak. 2022-23 sezonu Şampiyonlar Ligi grup maçları ise 6 Eylül’de oynanmaya başlayacak.

    Avrupa maçları takviminden yaklaşık 5 hafta önce sezona başlaması öngörülen Fenerbahçe’de hazırlıklar Haziran ayının ilk haftalarında başlayacak.

    Fenerbahçe, 2022-23 sezonunu ne zaman açacak? #1

    2021-22 sezonunun sona ermesinin ardından Süper Lig’i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılmaya hak kazandı.


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