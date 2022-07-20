Fenerbahçe 3 transfer daha istiyor

Fenerbahçe, Joao Pedro'nun ardından forvet hattına M'Gladbach'tan Alassane Plea'yı da dahil etmek istiyor.

Yeni sezonda şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe, teknik direktörü Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor.

Son olarak Joao Pedro'yu kadrosuna katan sarı-lacivertliler, mutlaka bir forvet daha istiyor.

Birçok isim gündemde

Bu doğrultuda Kanarya, M'Gladbach'tan Alassane Plea'yı istiyor. 29 yaşındaki Fransız oyuncu ve kulübüyle görüşmeler devam ediyor.

Diğer taraftan ayrılması artık an meselesi olan Kim Min-jae'nin yerini de doldurmayı amaçlayan Fenerbahçe, birçok stoper için kulüpleriyle temaslarını sürdürüyor.

Ancak Jesus, öncelik olarak Fluminense'den Nino'nun alınmasını, olumsuz bir gelişme halinde diğer adaylara yönelmeyi tercih ediyor.

4 milyon euro

25 yaşındaki Brezilyalı savunmacı, Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor. Nino için bonservis bedeli olarak 4 milyon euro teklif edildi ve Fluminense'nin cevabı bekleniyor.

Sol bek transferinde de Parma'dan 24 yaşındaki Giuseppe Pezzella için geri sayım sürüyor.