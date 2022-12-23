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    Fenerbahçe, Aboubakar transferini bitirmeye yaklaştı

    Vincent Aboubakar ile ilgilenen Fenerbahçe'nin, Al-Nassr'ın Cristiano Ronaldo transferini bitirmeye yaklaşmasıyla Kamerunlu futbolcu konusunda eli güçlendi.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2022 - 09:20
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    Fenerbahçe, Aboubakar transferini bitirmeye yaklaştı

    Beşiktaş'ın eski yıldızı Vincent Aboubakar ile ilgili hareketli saatler yaşanıyor.

    Fenerbahçe'nin bir süredir Aboubakar'la ilgili Al-Nassr'ı yokladığı biliniyordu.

    Kamerunlu golcü oyuncu Vincent Aboubakar'ın formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın Cristiano Ronaldo transferi için anlaşma zemini yakalaması, Fenerbahçe'yi umutlandırdı.

    Ronaldo gelirse Aboubakar'a izin çıkacak

    Al-Nassr’ın yıldızı Vincent Aboubakar, Fenerbahçe’nin en önemli transfer hedeflerinden biriydi. Ronaldo’nun gelmesiyle birlikte kulübü, Kamerunlu golcünün ayrılığına onay vermeye hazırlanıyor.

    Sarı-Lacivertliler, Aboubakar ile prensip anlaşmasına zaten varmıştı. Yönetim, tecrübeli forveti satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

    Aboubakar’ı geçen sezon bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katan Al-Nassr’ın bu teklife olumlu yaklaşma ihtimali var.

    Fenerbahçe, Aboubakar transferini bitirmeye yaklaştı #1

    Vallecano da devrede

    Vincent Aboubakar konusunda tek sıkıntı, Vallecano’nun da devrede olması. İspanyol basınına göre Kırmızı-Beyazlılar da Kamerunlu yıldızın durumunu yakından takip ediyor.

    Ancak forvet hattında zaten Falcao, Camello ve Martin varken bir de Espanyol’un golcüsü Raul de Tomas’la ocak için söz kesen Vallecano’nun, Aboubakar için girişimde bulunmama ihtimali yüksek.

    Öte yandan Aboubakar, Kamerun formasıyla mücadele ettiği 2022 Dünya Kupası'nda 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.

    Fenerbahçe, Aboubakar transferini bitirmeye yaklaştı #2


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