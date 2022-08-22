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    Fenerbahçe - Adana Demirspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak.
    • 22.08.2022 - 20:39
    • Güncelleme : 22.08.2022 - 20:44
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    Fenerbahçe - Adana Demirspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.

    Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

    Fenerbahçe - Adana Demirspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

    UEFA Avrupa Ligi play-off turunda hafta içinde deplasmanda karşılaştığı Austria Wien'i de 2-0 yenen Jorge Jesus'un öğrencileri, Adana Demirspor'u mağlup etmeyi amaçlıyor.

    Eksikler

    Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Nazım Sangare, Serdar Aziz ve Bruma, Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek. Austria Wien karşısında kas yorgunluğu yaşayan Joshua King'in de önemli karşılaşmada görev yapmayacak.

    Adana Demirspor'da Mario Balotelli dışında eksik bulunmuyor.

    İlk 11'ler

    Fenerbahçe: Altay, Lemos, Szalai, Peres, Ferdi, Arao, Zajc, Lincoln, Emre, Valencia, Serdar

    Adana Demirspor: Ertaç, Rodrigues, Rakitskiy, Samet, Svensson, N'Diaye, Gökhan, Onyekuru, Belhanda, Akintola, Dzyuba


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