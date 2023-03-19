Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanında galip geldi Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'u 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Süper Lig’de 26 hafta maçında Ersun Yanal yönetimindeki Alanyaspor ile Jorge Jesus’un ekibi Fenerbahçe hakem Mete Kalkavan yönetiminde Alanya’da karşı karşıya geldi.

Mücadele Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Sarı-lacivertli takımın golleri Enner Valencia (2) ve Emre Mor'dan geldi. Alanyaspor'un tek golünü ise Koulouris kaydetti.

Alanyaspor maç başında öne geçti

Alanyaspor, maçın henüz 4. dakikada Koulouris'in golüyle öne geçti. Bu gol önce yardımcı hakemin ofsayt uyarısıyla iptal edildi, daha sonra VAR incelemesi sonrası geçerli sayıldı.

Rossi'nin golü iptal oldu

Fenerbahçe, 35. dakikada Diego Rossi ile eşitliği buldu ancak bu kez VAR uyarısıyla bu gol geçersiz sayıldı. İlk yarı Alanyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Valencia maça denge getirdi

Sarı-lacivertli takım, 65. dakikada Enner Valencia'nın penaltı golüyle skora eşitliği getirdi.

Jesus kırmızı kart gördü

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adamı Jorge Jesus, 68. dakikada itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü ve Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü.

Valencia ve Emre'nin golleri üç puanı getirdi

Sarı-lacivertliler, 85. dakikada VAR uyarısıyla bir kez daha penaltı kazandı. Enner Valencia, ikinci kez beyaz noktada hata yapmadı ve Süper Lig'deki gol sayısını 25'e yükseltti.

Fenerbahçe, 90+2'de Emre Mor'un ceza sahası dışından attığı golle 3 puanı 3 golle kazandı.

Fenerbahçe, üst üste 3. kez kazandı

Süper Lig’de bu galibiyetle üst üste 3. maçını da kazanan Fenerbahçe puanını 54’e çıkardı. Son 6 maçında 5. yenilgisini alan Alanyaspor, 28 puanda kaldı.

Milli aranın ardından Fenerbahçe, dev bir maça çıkacak. Sarı-lacivertliler, derbi mücadelesinde Beşiktaş’ı konuk edecek. Alanyaspor ise Giresunspor’a konuk olacak