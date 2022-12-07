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Fenerbahçe, Alanyaspor'u dört golle geçti
Dünya Kupası arasında hazırlıklarını Fenerbahçe, Alanyaspor'u 4-2 mağlup etmeyi başardı.
- 07.12.2022 - 21:07
2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arayı özel maç yaparak değerlendiren Alanyaspor ile Fenerbahçe, Alanya'da karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip sahadan 4-2 galip ayrıldı.
Fenerbahçe dört golle galibiyeti aldı
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller İrfan Can Kahveci (28'), Serdar Dursun (41', 51') ve Lincoln'den (47') geldi. Alanyaspor'un golleri Efkan Bekiroğlu (78') ve Daniel Candeias'tan (90+1') geldi.
Serdar penaltıdan yararlanamadı
Fenerbahçe'de Serdar Dursun 36. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.
İki takım da Salernitana ile maç yapacak
Fenerbahçe 10 Aralık'ta Salernitana ile yine bu statta bir hazırlık maçı yapacak. Alanyaspor da aynı ekiple 15 Aralık'ta karşılaşacak.