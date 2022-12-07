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    Fenerbahçe, Alanyaspor'u dört golle geçti

    Dünya Kupası arasında hazırlıklarını Fenerbahçe, Alanyaspor'u 4-2 mağlup etmeyi başardı.
    • 07.12.2022 - 21:07
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    Fenerbahçe, Alanyaspor'u dört golle geçti

    2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arayı özel maç yaparak değerlendiren Alanyaspor ile Fenerbahçe, Alanya'da karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip sahadan 4-2 galip ayrıldı.

    Fenerbahçe dört golle galibiyeti aldı

    Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller İrfan Can Kahveci (28'), Serdar Dursun (41', 51') ve Lincoln'den (47') geldi. Alanyaspor'un golleri Efkan Bekiroğlu (78') ve Daniel Candeias'tan (90+1') geldi.

    Fenerbahçe, Alanyaspor u dört golle geçti #1

    Serdar penaltıdan yararlanamadı

    Fenerbahçe'de Serdar Dursun 36. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

    Fenerbahçe, Alanyaspor u dört golle geçti #2

    İki takım da Salernitana ile maç yapacak

    Fenerbahçe 10 Aralık'ta Salernitana ile yine bu statta bir hazırlık maçı yapacak. Alanyaspor da aynı ekiple 15 Aralık'ta karşılaşacak.

    Fenerbahçe, Alanyaspor u dört golle geçti #3

    Fenerbahçe, Alanyaspor u dört golle geçti #4

    Fenerbahçe, Alanyaspor u dört golle geçti #5


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