Fenerbahçe - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 14 maçtır kazanamayan Altay'ı konuk edecek. Peki, Fenerbahçe - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vitor Pereria'nın ardından uzun bir süredir teknik direktörsüz kalan Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yoluna devam ediyor.

Sezonu İsmail Kartal ile bitirmeye hazırlanan Fenerbahçe, Altay maçı ile birlikte yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Ligin yeni takımlarından Altay ise Mustafa Denizli ile yollarını ayırdı ve yeni teknik direktör olarak Mert Nobre ile anlaştı.

14 maçtır kazanamayan ve düşme hattına giren Altay, Fenerbahçe maçı ile şeytanın bacağını kırmak istiyor.

Maçı kaçırmak istemeyen ve bu heyecana ortak olmak isteyenler ise "Fenerbahçe - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Fenerbahçe - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

FENERBAHÇE-ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın Altay'ı ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Fenerbahçe-Altay karşılaşması beIN Sports ekranlarından canlı yayımlanacak.

LİGİN İLK MAÇINI FENERBAHÇE KAZANDI

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 21 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya 33 puanla 6. sırada girdi.

Süper Lig'de 14 maçtır galip gelemeyen, son 6 müsabakadan da mağlup ayrılan Altay ise 18 puan ve averajla 18. basamakta yer aldı. İki takım arasında ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.