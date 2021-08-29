Fenerbahçe, Altay'ı 2 golle mağlup etti

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 3. haftasında Altay'ı 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerabahçe deplasmanda Altay ile karşı karşıya geldi.

Maçın ilk yarısında iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı. Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmayınca iki takım da devre arasına 0-0'lık beraberlikle gitti.

5 DAKİKADA 2 GOL

İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 51. dakikada Ferdi Kadıoğlu ile 1-0 öne geçti.

Maçın 55' dakikada sahneye çıkan Valencia durumu 2-0'a getirdi ve takımını rahatlattı.

Maçın sonlarına doğru Altay pozisyonlar bulsa da golü bulamadı. Fenerbahçe 2-0'lık skorla 3 puanı hanesine yazdırdı.

Sarı-lacivertliler, bu maçı da kazanarak ligde 3'te 3 yaptı.