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    Fenerbahçe, Altay'ı 2 golle mağlup etti

    Fenerbahçe, Altay'ı 2 golle mağlup etti

    Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 3. haftasında Altay'ı 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2021 - 23:41
    • Güncelleme : 29.08.2021 - 23:46
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    Süper Lig'in 3. haftasında Fenerabahçe deplasmanda Altay ile karşı karşıya geldi.

    Maçın ilk yarısında iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı. Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmayınca iki takım da devre arasına 0-0'lık beraberlikle gitti.

    5 DAKİKADA 2 GOL

    İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 51. dakikada Ferdi Kadıoğlu ile 1-0 öne geçti.

    Maçın 55' dakikada sahneye çıkan Valencia durumu 2-0'a getirdi ve takımını rahatlattı.

    Maçın sonlarına doğru Altay pozisyonlar bulsa da golü bulamadı. Fenerbahçe 2-0'lık skorla 3 puanı hanesine yazdırdı.

    Sarı-lacivertliler, bu maçı da kazanarak ligde 3'te 3 yaptı.

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