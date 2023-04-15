Fenerbahçe - Ankaragücü - CANLI SKOR Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor.

CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

22' Attila Szalai savunma arkasına yüksek bir top gönderdi. Enner Valencia için ofsayt bayrağı havaya kalktı.

20' Enner Valencia'nın arka direğe gönderdiği top Serdar için hızlı. Aut.

15' Diego Rossi'nin ceza sahasına gönderdiği topa Arda Güler röveşataya kalktı ama Matej Hanousek vuruş yapmasına izin vermedi.

9' Arda'nın kullandığı köşe vuruşuna Samet kafayı vurdu. Stelios Kitsiou topu çizgiden çıkardı.

8' Arda Güler'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşu kaleci Gökhan kornere çeldi.

5' Stelios Kitsiou'nun kulağında bir aksesuar olduğunu gören hakem oyuncuyu uyardı. Stelios Kitsiou da kulağındaki küpeyi çıkarıp saha kenarına attı.

3' Orta alanda Taylan, Zajc'a faul yaptı. Top Fenerbahçe'de.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında Ankaragücü ile karşılaşıyor.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan ve saat 20.30'da başlayan müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetiyor. Fenerbahçe - Ankaragücü maçını beIN Sports canlı yayınlıyor.

Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, Ankara'da 3-0 kazanmıştı.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Samet, Szalai, Alioski, İsmail, Zajc, Arda, Rossi, Valencia, Serdar Dursun

Ankaragücü: Gökhan, Kevin, Atakan, Nihad, Kitsiou, Lamine, Taylan, Hanousek, Emre, Zahid, Sowe