Fenerbahçe - Ankaragücü maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında ile karşılaşacak.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek. - Ankaragücü maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, Ankara'da 3-0 kazanmıştı.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Samet, Szalai, Alioski, İsmail, Zajc, Arda, Rossi, Valencia, Serdar Dursun

Ankaragücü: Gökhan, Kevin, Atakan, Nihad, Kitsiou, Lamine, Taylan, Hanousek, Emre, Zahid, Sowe