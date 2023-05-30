Fenerbahçe - Antalyaspor maçının ilk 11'leri Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.

Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe'nin rakibi Antalyaspor olacak.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'ndaki karşılaşma, diğer lig maçlarıyla aynı zamanda, saat 20.00'de başlayacak. Hakem Zorbay Küçük'ün yöneteceği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligin 34. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 yenen, 35. haftada ligden çekilen Hatayspor'u hükmen mağlup ederek 6 puanı hanesine yazdıran sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası yarı final rövanşında da Ülker Stadı'nda ağırladığı Sivasspor'u 3-0'la geçerek finale yükseldi.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alıyor.

Ligin ilk yarısındaki maçı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Peres, Szalai, Samet, Ferdi, Zajc, Arao, Arda, İrfan Can Kahveci, Valencia, Batshuayi

Antalyaspor: Helton, Emrecan, Erdal, Bünyamin, Fernando, Veysel, Güray, Fredy, Larsson, Doğukan, Wright