Fenerbahçe - Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek.

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Süper Lig'de sezonun 5. haftasında Fenerbahçe evinde Antalyaspor'u konuk edecek.

Şükrü Saraçoğlu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'deki ilk üç maçından galibiyetle ayrılan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turları ile play-off karşılaşmalarında yenilgi yüzü görmeyerek 9 maçta 9 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, başarılı gidişine devam etmek istiyor.

Ligde 4. hafta maçında Ankaragücü karşısında 1-0 galip ayrılarak milli araya moralli giren Fenerbahçe, 5. hafta mücadelesinde, 3 puanla 14. sırada yer alan Bitexen Antalyaspor karşısında galip gelip liderliğini korumayı hedefliyor.

Fenerbahçe'nin eksikleri

Fenerbahçe'de 3 Eylül'deki Ankaragücü deplasmanında ikinci yarı gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalan İsmail Yüksek, cezalı olduğu için bu maçta forma giyemeyecek.

Orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak.

Uzun dönemli sakatlıklarının ardından takımla çalışmaya başlayan Ferdi Kadıoğlu ve Emre Mor'un ise kadroda yer bulması bekleniyor.

Öte yandan sarı-lacivertlilerin yeni transferi Dominik Livakovic de İsmail Kartal'ın şans vermesi halinde Fenerbahçe formasıyla bu maçta ilk kez kaleyi koruyacak.

Antalyaspor'un son durumu

Nuri Şahin yönetiminde Süper Lig'deki ilk dört maçından 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, Fenerbahçe mücadelesinde galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Ligde 5. haftaya 3 puanla 14. sıradan giren Akdeniz ekibinde, sakatlıkları süren Gerrit Holtmann, Jakub Kałuzinski, Zymer Bytyqi, Ufuk Akyol ile bir süre önce oğlu, kayınvalidesi ve kayınpederi trafik kazasında yaralanan Naldo, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan, Fred, Szymanski, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko

Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin Balcı, Ömer Toprak, Veysel Sarı, Güray Vural, Dario Saric, Ufuk Akyol, Sander Van de Streek, Gerrit Holtmann, Adam Buksa, Sam Larsson