Fenerbahçe - Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.

Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe'nin rakibi Antalyaspor olacak.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'ndaki karşılaşma, diğer lig maçlarıyla aynı zamanda, saat 20.00'de başlayacak. Hakem Zorbay Küçük'ün yöneteceği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligin 34. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 yenen, 35. haftada ligden çekilen Hatayspor'u hükmen mağlup ederek 6 puanı hanesine yazdıran sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında da Ülker Stadı'nda ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 3-0'la geçerek finale yükseldi.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alıyor.

Ligin ilk yarısındaki maçı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

Eksikler

Fenerbahçe'de Osayi ve Lincoln sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Ayrıca Samet Akaydın, Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc ve Gustavo Henrique bu maçta sarı kart görmeleri halinde Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek.

Kırmızı-beyazlı ekipte sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Peres, Szalai, Samet, Ferdi, Zajc, Arao, Arda, İrfan Can Kahveci, Valencia, Batshuayi

Analyaspor: Helton, Bünyamin, Veysel, Emrecan, Güray, Erdal, Fernando, Ndao, Fredy, Larsson, Wright