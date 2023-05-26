Fenerbahçe, Arda Güler'in sözleşmesini uzattı Fenerbahçe, genç yıldızı Arda Güler'in sözleşmesini 2025'e kadar uzattığını TFF'ye bildirdi.

Süper Lig'de şampiyonluk şansını sürdüren ve Türkiye Kupası'nda da finale yükselerek Başakşehir'in rakibi olan Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Arda Güler'in geleceği belli oldu.

Sarı-lacivertliler, genç yıldız adayı Arda Güler'in sözleşmesini uzattı.

Kulübün, TFF'ye yaptığı bildiride genç yıldızın sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığı açıklandı.

Serbest kalma maddesiyle ilgili bilgi verilmedi

Sözleşmesinde "1500 dakika oynamazsa 5 milyon euroya" serbest kalır maddesi bulunan genç yıldız ile Avrupa'nın birçok dev kulübü ilgileniyordu. Arda Güler'in yeni sözleşmesinde herhangi bir serbest kalma maddesinin yer alıp almadığına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Genç futbolcu daha önce yaptığı bir açıklamada, "Takımıma para kazandırmadan gitmem" ifadelerini kullanmıştı.

6 gol 5 asist yaptı

18 yaşındaki genç isim bu sezon sarı-lacivertli formayla 32 karşılaşmaya çıktı. Arda Güler bu maçlarda 6 gol ve 5 asistle oynadı.