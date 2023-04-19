Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında geriden gelip kazandı Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir'i 1-0 geriye düştüğü maçta Joao Pedro'nun golleriyle 2-1 mağlup etti.

Süper Lig’de 30. hafta maçında Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir ile Jorge Jesus’un ekibi Fenerbahçe, hakem Suat Arslanboğa yönetiminde Fatih Terim Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler 1-0 geriye düştüğü maçta Joao Pedro'nun 2 golüyle Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Galatasaray'ın Alanyaspor'u 4-1 yendiği maçın ardından Başakşehir deplasmanına galibiyet için çıkan Fenerbahçe, 88. dakikaya 1-0 geride girdi. Ancak oyuna ikinci yarıda giren Joao Pedro, 88 ve 90+3. dakikada attığı gollerle Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi.

Joao Pedro, 3 puanı getirdi

Başakşehir'in golünü 30. dakikada Danijel Aleksic kaydetti. Başakşehir'de Ahmed Touba, 67 ve 70. dakikada gördüğü kartların ardından oyun dışında kaldı.

Fenerbahçe'nin gollleri 88 ve 90+3. dakikada Joao Pedro'dan geldi. Sarı-lacivertliler ikinci golün ardından büyük bir sevinç yaşadı.

Fenerbahçe, art arda 3. kez kazandı

Süper Lig’de aldığı bu galibiyetle art arda 3. maçını da kazanan Fenerbahçe 63 puana yükseldi. Ev sahibi takım Başakşehir ise üst üste 3. maçından galibiyet çıkaramadı ve 45 puanda kaldı.

Gelecek hafta Başakşehir, Giresunspor’a konuk olacak. Fenerbahçe ise İstanbulspor’u ağırlayacak.