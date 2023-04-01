Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi kaleci ve forvetler dikkat çekiyor Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesinde taktik savaşları şimdiden başlasa da atan ve tutanın önemi de göz ardı edilmiyor. Bu haberde Mert - Altay ve Valencia - Aboubakar'ı mercek altına aldık.

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Dev mücadele öncesinde ise gözler kaleci ve golcülere çevrildi.

Kaleciler

Son dönemde formu artan Mert Günok, uzun süren sakatlığının ardından Ersin Destanoğlu'ndan kaleyi aldı.

Performansıyla hem A Milli Takım'a dönen Günok, hem de taraftara güven verdi.

Mert 12 gol yedi

Derbide en çok dikkat edilecek isimler arasında gelen deneyimli file bekçisinin, eski takımı Fenerbahçe'ye karşı performansı merak ediliyor.

Bu sezon kalesini 5 maçta gole kapatan 34 yaşındaki isim, 15 maçta 12 gole de engel olamadı.

Altay 26 gol yedi

Dikkatleri çeken diğer bir isim ise Altay Bayındır, sezona kendi açısından kabus gibi başlayan genç kaleci, yediği hatalı goller nedeniyle sık sık eleştirilirken, son dönemde vites yükselterek eski günlerine nazire yapmaya başladı.

Geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe ile sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatan Altay Bayındır ise Süper Lig'deki 9 maçta rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.

Bu sezon tüm lig maçlarında görev yapan Altay, kalesinde 26 gol gördü.

Milli kaleci, sarı-lacivertlilerin kalesinde Kasımpaşa, Kayserispor, Alanyaspor, Beşiktaş, Ankaragücü, Başakşehir, Sivasspor, Hatayspor ve Konyaspor maçlarında gol yemedi.

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, pazar günü Beşiktaş'a karşı 7. derbisini oynayacak.

Beşiktaş'a karşı ilk 5 maçta 9 gol yedi

Altay, siyah-beyazlı takıma karşı ilk 5 karşılaşmanın tamamında kalesinde gol gördü. Altay, söz konusu maçlarda 9 gole engel olamadı.

Sarı-lacivertli kalecinin siyah-beyazlı takıma karşı gol yemeden tamamladığı tek Beşiktaş derbisi ise sezonun ilk yarısında İnönü'de oynanan ve 0-0 biten maç oldu.

Golcüler

Santrfor listesinde ise Vincent Aboubakar ve Enner Valencia gibi iki efsane futbolcu var.

Valencia 29 gol attı

Bu sezon kariyer performansı gösteren Enner Valencia, sakat sakat oynayacağı karşılaşmada takımının gol yükünü çekmek için çaba gösterecek.

Bu sezon tüm kulvarlarda 35 maçta 29 gol atan Ekvadorlu, yıldız performansıyla adeta parmak ısırttı. Sakatlığına rağmen takımını yalnız bırakmak istemeyen Valencia'nın gol atıp atmayacağı da merak ediliyor.

Aboubakar yükselişte

Weghorst'un gitmesiyle birlikte 3. kez Beşiktaş'a gelen Aboubakar, ilk maçlarında başarısız bir oyun sergilese de gitgide açılarak son 3 maçta 3 gol atmayı bildi.

Aboubakar ve Valencia'nın da nasıl bir oyun sergileyeceği futbolseverlerin merak ettiği unsurlar arasında yer alıyor.