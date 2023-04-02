Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası Galatasaray'dan Lale Orta paylaşımı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından bir paylaşım yapan Galatasaray, MHK Başkanı Lale Orta'yı istifaya çağırdı.

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Süper Lig'in 27. haftası dev derbiye sahne oldu.

Beşiktaş, 1-0 geriye düşüp 10 kişi kaldığı mücadelede Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-2 mağlup etti.

Sarı-lacivertlilerin ilk golde kazandığı penaltı kamuoyunda büyük tartışmalara neden oldu.

Galatasaray'dan paylaşım

Maçın ardından Galatasaray, sosyal medya hesabından Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta'ya çağrıda bulundu.

Sarı kırmızılılar, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet! Göreve geldiği günden beri lige kaos getirip tek bir kulübün bayraktarlığına soyunan #LaleOrtaİstifa!" mesajını yayınladı.

Adana Demirspor maçındaki hakem yönetimine tepki gösterilmişti

Galatasaray'ın konuk ettiği Adana Demirspor'u 2-0 yendiği müsabakada Emre Akbaba'nın Dries Mertens'e yaptığı hareketin ardından da sarı-kırmızılı camia tepki göstermişti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk pozisyon için, "Sayın Lale Orta, VAR hakemlerini alır, onlara neyin kırmızı kart olup olmadığını anlatabilir. Biz de öğrenelim. Ben bilmek istiyorum. 2 haftadır Dubois ve Mertens'in ayakları kırılabilirdi. Ayaklarının kırılması mı gerekiyor kırmızı kart için?" demişti.